Шесть хоккеисток сборной РФ сдали положительные тесты на COVID на Олимпиаде

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Шесть хоккеисток российской сборной сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не будут принимать участие в ближайших матчах на Олимпиаде в Пекине. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

По его словам, положительные ПЦР-тесты получили Ольга Сосина, Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Людмила Белякова, Екатерина Николаева и Лиана Ганеева.

— Конечно, они имеют шансы сыграть на Олимпиаде. У некоторых даже есть первые отрицательные результаты. Да, это наша лучшая сила, но нам придется справиться с этой проблемой, — сказал Бабарико в разговоре с РИА Новости.

В среду, 2 февраля, в столице КНР стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке. За три дня огонь побывает в Чжанцзякоу и Яньцине, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу вечером, 4 февраля, его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

В Пекине 4 февраля стартуют XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Несмотря на то что Игры в Пекине еще не начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.