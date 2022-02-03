В России выявили 155 768 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

За последние сутки в 85 субъектах России выявили 155 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 3 февраля сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице подтвердили 26 904 случая заболевания COVID-19.

За прошедший день в РФ от болезни скончались 667 человек, еще 17 792 были госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от вируса под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 53 724 пациента.

Накануне новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 выявили в РФ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 февраля.

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1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что летом текущего года в стране может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над ситуацией терять нельзя, иначе пандемия может снова ухудшиться зимой или весной следующего года, предупредил он. Иммунолог отметил, что в результате накопления иммунитета и потери людей, наиболее восприимчивых к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.