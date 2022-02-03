Названа причина схода восьми вагонов поезда на юго-востоке Москвы

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Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Люблино-Сортировочное Карта всех событий

Сход вагонов произошел «при производстве маневровой работы по перестановке состава». По данным СК, один из товарных поездов проехал на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого и случилось «боковое столкновение». Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Западного транспортного управления СК.

— В результате столкновения пострадали составитель поездов и работник, угрозы окружающей среде не фиксировалось, — отметили в СК.

В свою очередь в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что восемь вагонов поезда сошли с путей на станции Люблино-Сортировочное Курского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за столкновения грузовых поездов.

— 3 февраля 2022 года примерно в два часа ночи на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное при производстве маневровых работ столкнулись два грузовых состава. В результате происшествия произошел сход восьми порожних вагонов, два работника станции госпитализированы в лечебное учреждение с повреждениями различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом назначена прокурорская проверка.

Кадры момента схода поезда с путей появились в Сети. На опубликованном ролике видно, как опрокидываются вагоны.

Видео: Telegram-канал «112»

В пресс-службе РЖД «ВМ» заявили, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии из-за случившегося нет.