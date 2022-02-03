Проценко: Количество госпитализаций при «омикрон»-штамме снизилось

Фото: Администрация президента РФ

Удельный вес пациентов, госпитализируемых при штамме коронавируса «омикрон», в два с половиной раза меньше, чем при штамме «дельта». Об этом сообщил главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

— Процент госпитализаций при «омикроне» составляет 6,8 – до 7 процентов от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами – 20 процентов при «дельте», каждый пятый больной требовал госпитализации в Москве. Поэтому больных госпитализируют в абсолютных цифрах примерно столько же тяжелых, но удельный вес этих пациентов, которые требуют госпитализацию при «омикроне», их в 2,5 раза меньше, — уточнил Проценко.

Более того, по словам главврача больницы в Коммунарке, удельный вес пациентов старше 65 лет также сохраняется, но среди них есть граждане с легким течением болезни и те, у которых обострилось основное хроническое заболевание. В среднем, по словам Проценко, в день в Коммунарку привозят примерно 175 пациентов, передает «КП».

Немногим ранее Проценко объяснил, как определить, каким штаммом коронавируса заразился человек.