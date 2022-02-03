Стало известно имя героя нового сезона шоу «Холостяк»

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Новым героем проекта «Холостяк» на телеканале ТНТ стал 27-летний Александр Гранков. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на странице канала в Instagram.

Новый «холостяк» учился в Лондоне и в МГУ, он занимается бизнесом, владеет своей фермой и конюшней в Московской области.

По словам представителей телеканала, мужчина настроен серьезно и действительно хочет найти свою любовь.

— Я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым, — говорит про себя Александр.

Недавно прошлая победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова рассказала, что кольцо с бриллиантом, которое рэпер Тимати подарил ей в финале проекта, осталось с ней навсегда. Стоит украшение 22 миллиона рублей. Также Сафарова призналась, что ей никогда не дарили таких дорогих презентов. Ведь за такое кольцо можно приобрести две трехкомнатные квартиры в Москве.