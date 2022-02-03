Детский стационар и роддом в Новой Москве сдадут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Специалисты планируют ввести в эксплуатацию родильный дом и детский стационар в Коммунарке в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что новый роддом станет первым акушерским стационаром в Новой Москве. Строительство медучреждения уже практически завершилось.

— Детский стационар готов наполовину — сейчас на объекте завершаются фасадные работы. Ввод обоих корпусов запланирован на этот год, — уточнил заммэра.

Бочкарев добавил, что в будущем строители планируют возвести на территории больницы корпус лучевой терапии. Сейчас ведется подготовка площадки для строительства объекта здравоохранения.

Окончание строительства больницы в Коммунарке позволит оказывать медицинскую помощь жителям ближайших округов.

— Благодаря реализации проекта количество больничных коек в ТиНАО увеличится в восемь раз, будет решена проблема рассредоточенности мест оказания специализированной медицинской помощи на территории Новой Москвы, — приводятся его слова в сообщении официального сайта мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что больница в Коммунарке будет современным многопрофильным центром.