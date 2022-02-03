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Акция «Зимний праздник жизни» пройдет на катке ВДНХ 6 февраля

Виктория Сикерина

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Акция «Зимний праздник жизни» пройдет на катке ВДНХ 6 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Благотворительная акция «Зимний праздник жизни» пройдет с 18:00 до 20:00 в грядущее воскресенье на катке Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в четверг, 3 февраля.

Уточняется, что жители и гости столицы смогут стать благотворителями за счет посещения катка.

— Все средства от проданных билетов будут переведены в фонд «Линия жизни» на приобретение высокотехнологичного оборудования — аппарата для реанимации и интенсивной терапии для младенцев с онкологическими заболеваниями. Также посетители катка могут сделать пожертвование напрямую — в теплых павильонах № 1 и 2 катка будут размещены стенды с QR-кодом фонда «Линия жизни», — отметили организаторы акции.

Также в честь проведения мероприятия на катке состоятся встречи со звездами российского шоу-бизнеса, викторина и флешмоб, говорится в сообщении на официальном сайте ВДНХ.

До этого сообщалось, что московская православная служба помощи «Милосердие» собрала порядка 13 тысяч подарков в рамках благотворительной акции «Дари радость на Рождество».

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