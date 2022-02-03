Названа самая аварийная марка поддержанных автомобилей в мире

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По итогам 2021 года самая аварийная марка автомобиля на вторичном рынке — BMW. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета компании carVertical, который оказался в распоряжении «Вечерней Москвы».

Проведенное компанией статистическое исследование показало, что в 2021 году совокупная сумма ущерба после ДТП с машинами BMW превысила 3,2 миллиарда евро.

При этом почти половина автомобилей BMW с пробегом ранее участвовали в ДТП. Так, в отчете указано, что 47,8 процента автомобилей данной марки, представленных на рынке поддержанных авто, ранее бывали в аварии.

В свою очередь наименьший аналогичный показатель у автомобилей Fiat. Только 29,5 процента из них попадали в аварии.

Компания carVertical делает ежегодный отчет о рынке поддержанных машин на основании информации, полученной при анализе баз данных по VIN-кодам.

До этого сообщалось, что корейский кроссовер Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым в России автомобилем в 2021 году — на его долю пришлось 12 процентов от всех случаев КАСКО. Об этом сообщили в исследовании компании «АльфаСтрахование».