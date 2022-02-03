Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названа самая аварийная марка поддержанных автомобилей в мире

Илья Ашуров

Общество
Названа самая аварийная марка поддержанных автомобилей в мире
Фото: Depositphotos

По итогам 2021 года самая аварийная марка автомобиля на вторичном рынке — BMW. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета компании carVertical, который оказался в распоряжении «Вечерней Москвы».

Проведенное компанией статистическое исследование показало, что в 2021 году совокупная сумма ущерба после ДТП с машинами BMW превысила 3,2 миллиарда евро.

При этом почти половина автомобилей BMW с пробегом ранее участвовали в ДТП. Так, в отчете указано, что 47,8 процента автомобилей данной марки, представленных на рынке поддержанных авто, ранее бывали в аварии.

В свою очередь наименьший аналогичный показатель у автомобилей Fiat. Только 29,5 процента из них попадали в аварии.

Компания carVertical делает ежегодный отчет о рынке поддержанных машин на основании информации, полученной при анализе баз данных по VIN-кодам.

До этого сообщалось, что корейский кроссовер Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым в России автомобилем в 2021 году — на его долю пришлось 12 процентов от всех случаев КАСКО. Об этом сообщили в исследовании компании «АльфаСтрахование».

Читайте также:
Автомобили Водители ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте