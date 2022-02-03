Science Advances: Человеческий мозг воспринимает мир с задержкой во времени

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Каждый человек видит мир прошлого, но не настоящего – с 15-секундной задержкой. К такому выводу пришли ученые из журнала Science Advances.

Они провели эксперимент, в котором приняли участие сто добровольцев. Людям показывали 30-секундные видео, на которых постоянно менялись человеческие лица. В конце исследования испытуемые должны были определить окончательный вид лица, однако выбирали то изображение, которое показывалось в середине ролика.

Таким образом, эксперты установили, что мы видим мир с 15-секундной задержкой. Реальная действительность была бы непонятна людям и воспринималась как прерывистое изображение с постоянным дерганьем объектов. Человеческий мозг защищает нас, работая как машина времени и показывая изображения с задержкой для более плавного воспринимания происходящего. Такой механизм называется «поле непрерывности».

— Если бы наш мыслительный орган обновлял картинку в реальном времени, мы бы воспринимали мир как нечто прерывистое – с постоянными подергиваниями теней и движущихся объектов. Чтобы защитить нас от этого, наш мозг работает как машина времени, удерживая нас в 15-секундном прошлом, чтобы мы могли лучше воспринимать окружающую нас реальность, — резюмировали в Science Advances.

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