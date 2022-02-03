Назван самый распространенный способ обмана покупателей подержанных авто

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Наиболее распространенный способ обмана покупателей подержанных автомобилей — фальсификация одометра. Об этом свидетельствует отчет carVertical's ReDrive 2021 report, который есть в распоряжении редакции «Вечерней Москвы».

Согласно отчету, мошенничество с пробегом по-прежнему остается самым частым способом обмана на рынке подержанных автомобилей. Так, в 2021 году 18,5 процента проверенных машин имели признаки фальсификации одометра.

В абсолютных цифрах в прошлом году аферисты «скрутили» свыше семи миллиардов километров.

До этого была названа самая аварийная марка подержанных автомобилей в мире по итогам 2021 года.