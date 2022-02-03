Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван самый распространенный способ обмана покупателей подержанных авто

Илья Ашуров

Общество
Назван самый распространенный способ обмана покупателей подержанных авто
Фото: pixabay.com

Наиболее распространенный способ обмана покупателей подержанных автомобилей — фальсификация одометра. Об этом свидетельствует отчет carVertical's ReDrive 2021 report, который есть в распоряжении редакции «Вечерней Москвы».

Согласно отчету, мошенничество с пробегом по-прежнему остается самым частым способом обмана на рынке подержанных автомобилей. Так, в 2021 году 18,5 процента проверенных машин имели признаки фальсификации одометра.

В абсолютных цифрах в прошлом году аферисты «скрутили» свыше семи миллиардов километров.

До этого была названа самая аварийная марка подержанных автомобилей в мире по итогам 2021 года.

Читайте также:
Автомобили Рынки Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте