Синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 3 февраля.

Синоптик отметил, что комфортные температурные значения сохранятся в городе до 10–11 февраля.

— С понедельника снова начинается весенняя погода. Это надолго, как минимум до середины следующей недели. До среды–четверга очень теплая погода, — заявил эксперт.

На пресс-конференции газеты «Известия» Вильфанд добавил, что в начале грядущей недели в Москве ожидаются нулевые значения температуры воздуха.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 23:00 пятницы из-за гололедицы.