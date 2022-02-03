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Синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 3 февраля.

Синоптик отметил, что комфортные температурные значения сохранятся в городе до 10–11 февраля.

— С понедельника снова начинается весенняя погода. Это надолго, как минимум до середины следующей недели. До среды–четверга очень теплая погода, — заявил эксперт.

На пресс-конференции газеты «Известия» Вильфанд добавил, что в начале грядущей недели в Москве ожидаются нулевые значения температуры воздуха.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 23:00 пятницы из-за гололедицы.

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