Железнодорожники подняли вагоны, сошедшие с рельсов на юго-востоке Москвы
Железнодорожники подняли вагоны, сошедшие с рельсов на станции Люблино-Сортировочное Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.
— На станции Люблино-Сортировочное железнодорожники завершили работы по подъему восьми порожних вагонов, ранее сошедших с рельсов, — говорится в сообщении МЖД.
Добавляется, что в работах приняли участие 80 железнодорожников и два поезда. В МЖД создали специальную комиссию, которая должна выяснить причины произошедшего.
Сход поезда с путей
Ночью 3 февраля на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное при производстве маневровых работ столкнулись два грузовых поезда — восемь вагонов сошли с рельсов. В результате инцидента два работника станции пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Кадры момента схода поезда с путей появились в Сети. На опубликованном ролике видно, как опрокидываются вагоны.
В пресс-службе РЖД «ВМ» заявили, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии из-за случившегося нет.