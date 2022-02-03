Железнодорожники подняли вагоны, сошедшие с рельсов на юго-востоке Москвы

Фото: pixabay

Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Люблино-Сортировочное Карта всех событий

Железнодорожники подняли вагоны, сошедшие с рельсов на станции Люблино-Сортировочное Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.

— На станции Люблино-Сортировочное железнодорожники завершили работы по подъему восьми порожних вагонов, ранее сошедших с рельсов, — говорится в сообщении МЖД.

Добавляется, что в работах приняли участие 80 железнодорожников и два поезда. В МЖД создали специальную комиссию, которая должна выяснить причины произошедшего.

Сход поезда с путей

Ночью 3 февраля на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное при производстве маневровых работ столкнулись два грузовых поезда — восемь вагонов сошли с рельсов. В результате инцидента два работника станции пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Кадры момента схода поезда с путей появились в Сети. На опубликованном ролике видно, как опрокидываются вагоны.

Видео: Telegram-канал «112»

В пресс-службе РЖД «ВМ» заявили, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии из-за случившегося нет.