Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роман Вильфанд сообщил о переходе России на новые климатические нормы

Виктория Сикерина

Город
Роман Вильфанд сообщил о переходе России на новые климатические нормы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые климатические температурные нормы планируют принять в середине этого года в России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что такая новация необходима из-за планового пересмотра климатических показателей. Этот процесс происходит каждые 30 лет.

— Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы, — сказал метеоролог.

На пресс-конференции газеты «Известия» Вильфанд добавил, что обновление норм планировалось на 2022 год, однако на практике это возможно лишь к середине текущего года из-за трудностей перехода для разных ведомств.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. По его словам, комфортные температурные значения сохранятся в городе до 10–11 февраля.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до 23:00 пятницы из-за гололедицы.

Читайте также:
Климат Роман Вильфанд Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте