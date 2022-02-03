Роман Вильфанд сообщил о переходе России на новые климатические нормы

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Новые климатические температурные нормы планируют принять в середине этого года в России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что такая новация необходима из-за планового пересмотра климатических показателей. Этот процесс происходит каждые 30 лет.

— Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы, — сказал метеоролог.

На пресс-конференции газеты «Известия» Вильфанд добавил, что обновление норм планировалось на 2022 год, однако на практике это возможно лишь к середине текущего года из-за трудностей перехода для разных ведомств.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. По его словам, комфортные температурные значения сохранятся в городе до 10–11 февраля.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до 23:00 пятницы из-за гололедицы.