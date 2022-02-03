В Кремле раскрыли содержание встречи Путина и Кадырова

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым действительно прошла в Кремле в среду, 2 февраля. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Глава региона пришел с конкретными экономическими проектами. Затрагивались т темы, связанные с работой правоохранительных органов, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Недавно сообщалось, что в ходе встречи Кадыров доложил президенту о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии. Глава Чечни подчеркнул, что в республике успешно выполняется программа вакцинации.

Также Кадыров отметил, что демографические показатели Чечни сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе уменьшилась и составила восемь процентов.

Накануне Кадыров заявил, что «на месте президента России Владимира Путина он давно бы забрал территорию Украины», отправил бы туда военных и «навел бы порядок».