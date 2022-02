Диетологи составили топ-5 самых вредных продуктов на завтрак

Фото: Unsplash

Тосты с маслом, выпечка, хлопья и сладкие йогурты содержат мало полезных для организма веществ и много вредных жиров. К такому выводу пришли эксперты портала Eat This, Not That!

Согласно мнению специалистов, рацион на завтрак должен включать в себя много клетчатки и белков, а также содержать мало сахара. Такие продукты дадут заряд бодрости на весь день и не приведут к ожирению.

Эксперт по здоровому питанию Кристин Милмайн считает, что выпечка и сладкие йогурты — плохой выбор на завтрак. В них как раз много сахара и вредных жиров, но минимум клетчатки. Вместо них диетолог Джинан Банна предлагает есть греческие йогурты с добавлением ягод и фруктов.

С хлопьями и тостами с маслом та же ситуация. Эксперты рекомендуют заменить тостовый хлеб более питательным, а хлопья вообще исключить из рациона, передает Eat This, Not That!

