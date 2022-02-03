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Врачи назвали простой продукт, который защищает от инфаркта

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи назвали простой продукт, который защищает от инфаркта
Фото: Pixabay

Развитие инфаркта может предупредить ежедневное употребление творога жирностью от пяти до восемнадцати процентов. Об этом сообщили врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

— В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота. Чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина, — пояснили эксперты.

Творог также имеет в своем составе метионин, способствующий восстановлению стенок сосудов и регулирующий обмен жиров. Продукт также богат витаминами A и D, но злоупотреблять им не стоит — эксперты рекомендовали есть не более 200 граммов в день, передает РИА Новости.

Ранее диетолог дала советы по питанию в период пандемии. Лидия Ионова для укрепления иммунитета посоветовала обогащать рацион витамином С и растительными волокнами. Она пояснила, что для сосудов важно включать в рацион цельную нерафинированную еду. Необходимо употреблять не переработанную и дробленую крупу, а цельный геркулес и гречку-ядрицу.

До этого врач-терапевт Александра Кожевникова объяснила, чем опасен переизбыток клетчатки в рационе. Она рассказала, что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах. Однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред.

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