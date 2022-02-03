«Выбрали стабильных»: Роднина оценила состав «командника» на ОИ в Пекине

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила состав российской сборной на командный турнир на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

По ее словам, такой состав является очень «понятным».

Она также добавила, что составляющими успешной короткой программы являются нервы и стабильность.

— Выбрали тех, кто на данный момент более стабильный. Стоило ли поберечь Валиеву? Она молодая спортсменка, она не будет катать произвольную программу, выступит только в команде в короткой. Дальше у нее будет достаточно времени, чтобы восстановиться к личным соревнованиям, — сказала Роднина в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Накануне был объявлен состав фигуристов, которые будут представлять российскую сборную на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В состав «командника» вошли одиночники и чемпионы Европы Марк Кондратюк и Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Уточняется, что перед произвольной программой сборная России имеет право произвести две замены в составе команды.