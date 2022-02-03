Назван состав фигуристов, которые представят Россию на командном турнире в Пекине

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Объявлен состав фигуристов, которые будут представлять российскую сборную на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

В состав «командника» вошли одиночники и чемпионы Европы Марк Кондратюк и Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Уточняется, что перед произвольной программой сборная России имеет право произвести две замены в составе команды, передает «Матч ТВ».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.

Среди мужчин отечественную команду будут представлять чемпион страны и Европы текущего сезона Марк Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

25 января стало известно, что российский фигурист-одиночник Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Позже в СМИ появилась информация, что Коляда сдал положительный тест на коронавирус.

В Пекине 4 февраля стартуют XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Несмотря на то что Игры в Пекине еще не начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.