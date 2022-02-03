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Эндокринолог рассказала, какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Эндокринолог рассказала, какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом
Фото: Unsplash

Диабетикам не обязательно отказываться от фруктов. Им следует лишь делать правильный выбор. Об этом рассказала врач-эндокринолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Наталья Подольхова.

Специалист пояснила, что человек, страдающий сахарным диабетом, может съедать по 2-3 фрукта в день, но стоит оценивать их по гликемическому индексу.

Наиболее полезными считаются зеленые яблоки, груши, персики и цитрусовые. В яблоках содержится небольшое количество сахара. Цитрусовые необходимы людям с ослабленным иммунитетом, так как в них содержится большое количество витамина С. Спелые груши помогут восполнить запас калия и клетчатки. Также пользу принесет киви, этот фрукт богат калием, который необходим для работы сердца.

Кроме того, в рацион стоит добавить ягоды. Они полны антиоксидантов и помогают справляться с воспалительными процессами. Клубника, малина, брусника дополнительно обогащают рацион витаминами С, К, калием, марганцем, клетчаткой, передает ОСН.

До этого врач-терапевт Александра Кожевникова объяснила, чем опасен переизбыток клетчатки в рационе. Она рассказала, что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах. Однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред.

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