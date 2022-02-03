«Будет довольно тепло»: москвичам пообещали комфортную, но снежную погоду в первые выходные февраля
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Предстоящие выходные в столичном регионе порадуют москвичей теплой, но снежной погодой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По ее словам, погода в этот период будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в городе будет довольно тепло:
— Будет хорошая погода в ближайшие три дня: существенных осадков не ожидается, температура воздуха постепенно приблизится к климатической норме. За счет того что в облаках будет появляться просвет, в ночные часы температура будет умеренно морозной.
В пятницу, 4 февраля, в течение суток ожидается слабый снег, минимальная температура в столице достигнет минус 8–10 градусов, а дневная — минус 5–7.
5 февраля существенных осадков в Москве не ожидается, ночной мороз несколько усилится, ночью столбики термометров покажут минус 9–11 градусов, а днем — минус 6–8.
К вечеру воскресенья, 6 февраля, по словам эксперта, может начаться снег. Ночь будет довольно морозной — 12–13 градусов с отрицательным показателем, а днем столбики достигнут минус 5–7 градусов.
По словам Поздняковой, начиная со следующей недели в столицу вернется циклон и принесет очередную порцию снега. Несмотря на это, в Москве будет довольно комфортная погода.
При этом, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. Комфортные температурные значения, по его словам, сохранятся в городе до 10–11 февраля.