Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проект по упрощению правил ТО направили в правительство

Георгий Соланович

Общество
Проект по упрощению правил ТО направили в правительство
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство транспорта и МВД России направили в правительство проект по упрощению правил техосмотра транспортных средств. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что обязательными перестанут быть процедуры по проверке потеков двигателя, коробки передач и кондиционера. Также на обязательной основе перестанут проверять наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Изменения коснутся и операторов ТО: выдавать аккредитацию операторам техосмотра теперь будет выдавать Росаккредитация вместо Российского союза автостраховщиков. Водителям, для которых обязанность проходить техосмотр осталась неизменной, ФАС разработает новые, упрощенные правила проверки и новые тарифы, передает «Коммерсант».

Закон об отмене обязательного технического осмотра 30 декабря 2021 года подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

Читайте также:
Законы Правительство РФ Техосмотр
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте