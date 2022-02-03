Проект по упрощению правил ТО направили в правительство

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Министерство транспорта и МВД России направили в правительство проект по упрощению правил техосмотра транспортных средств. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что обязательными перестанут быть процедуры по проверке потеков двигателя, коробки передач и кондиционера. Также на обязательной основе перестанут проверять наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Изменения коснутся и операторов ТО: выдавать аккредитацию операторам техосмотра теперь будет выдавать Росаккредитация вместо Российского союза автостраховщиков. Водителям, для которых обязанность проходить техосмотр осталась неизменной, ФАС разработает новые, упрощенные правила проверки и новые тарифы, передает «Коммерсант».

Закон об отмене обязательного технического осмотра 30 декабря 2021 года подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.