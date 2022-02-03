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Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию «Спутника V»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию «Спутника V»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Аргентины Альберто Фернандесом поблагодарил его за признание российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V».

— Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии, — сказал глава РФ.

Он также добавил, что из 20 миллионов доз, которые фигурируют в контракте, 15 миллионов уже были доставлены в Аргентину, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, президент России Владимир Путин обсудит 3 февраля с аргентинским лидером Альберто Фернандесом международные вопросы и борьбу с коронавирусом. Путин и Фернандес также поднимут вопросы региональной и международной повестки дня, отмечалось на сайте Кремля.

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20 января в РФПИ со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

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