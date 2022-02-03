«Ложное солнце» появилось в небе над Москвой 3 февраля

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В небе над Москвой появился паргелий («ложное солнце»), который можно было наблюдать в четверг, 3 февраля. О причинах его возникновения рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «ложное солнце» образовалось в результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов. Несмотря на то, что это явление нельзя назвать редким, наблюдать его приходится нечасто.

— Хотя для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу, — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что в четверг Москва находится в барической седловине, когда на карте погоды отмечается барический квартет из двух циклонов и двух антициклонов.

— В нашем случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре противодействия этих барических образований, — цитирует его РИА Новости.

До этого Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.