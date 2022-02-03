Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ложное солнце» появилось в небе над Москвой 3 февраля

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Ложное солнце» появилось в небе над Москвой 3 февраля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В небе над Москвой появился паргелий («ложное солнце»), который можно было наблюдать в четверг, 3 февраля. О причинах его возникновения рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «ложное солнце» образовалось в результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов. Несмотря на то, что это явление нельзя назвать редким, наблюдать его приходится нечасто.

— Хотя для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу, — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что в четверг Москва находится в барической седловине, когда на карте погоды отмечается барический квартет из двух циклонов и двух антициклонов.

— В нашем случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре противодействия этих барических образований, — цитирует его РИА Новости.

До этого Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.

Читайте также:
природные явления Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Все мнения
О проекте