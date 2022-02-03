Байден объявил о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии

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Американские военные уничтожили в Сирии одного из лидеров ИГ*. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 3 февраля.

— Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ*, — рассказал глава государства.

Участникам операции удалось благополучно вернуться назад, уточнил он. Байден пообещал выступить перед населением по данному поводу, отмечается на сайте Белого дома.

3 января агентство Reuters сообщило, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным агентства, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую указанный город.

Повреждение станции подтвердил неназванный источник в ООН. Он заявил, что подобные действия ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе.

В тот же день в Сирии боевики ИГ* атаковали автобус с военными. В результате нападения погибли пятеро военнослужащих и еще 20 пострадали.

Террористы нанесли ракетный удар по автобусу с сирийскими военными. Атака сопровождалась очередями из 23-миллиметрового орудия, в результате чего погибли пятеро военных, а еще 20 получили ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России