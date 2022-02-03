Эксперт объяснил, зачем нужны ученические права для начинающих водителей

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В Госдуме выдвинули новую инициативу: выдача начинающим водителям ученических прав с рядом ограничений, например, перевозка определенного количества пассажиров и езда в светлое время суток. Подобная практика взаимодействия с неопытными водителями есть в западных странах. При отсутствии нарушений водитель впоследствии получит обычные права.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем нужно вводить такие права и какие ограничения для молодых автолюбителей могут создать.

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— Я не против ученических прав. У нас неопытным водителем считается человек со стажем до двух лет. Они попадают в аварии на 20–30 процентов чаще, это правда. В Канаде ученические права выдаются молодым людям в 16 лет, которые не сдают даже практику. Они покупают книгу, выучивают билеты, сдают теоретический экзамен, и им выдают права. И этот ученик имеет право ездить в дневное время в сопровождении опытного водителя. Вот такая практика на Западе. Они не сдают даже вождение, — рассказал эксперт.

Он отметил, что ограничения, которые могут ввести, доставят больше проблем:

— Ограничения по скорости должны быть, но кто будет контролировать? Камеры не различают, кто за рулем, а на дорогах сотрудников ДПС мало. Еще может быть ограничение по зимней езде. Но страна огромная, и что такое зима в Сочи и зима в Сибири? Эти промежуточные стадии приведут к проблемам.

По мнению редактора, нужно стараться при нынешних правилах эффективнее учить водителей, так как, несмотря на многие часы практики, молодые автолюбители в период обучения ни разу не ездят со скоростью 90 или 100 километров в час, и, попадая на скоростные трассы, теряются и чувствуют себя неуверенно на дорогах.

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