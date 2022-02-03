Гинеколог оценила вероятность смерти от боли при менструации
Акушер-гинеколог Ирина Усачева объяснила, могут ли женщины умереть от боли во время менструации.
Если девушка в целом здорова, она не может умереть от болевых ощущений, заверила врач. При этом сохраняется вероятность попасть в стационар с болевым синдромом, уточнила она.
Нарушение месячного цикла, связанное с этим, называется альгоменореей. Иногда у молодых девушек, особенно худощавого телосложения, синдром может протекать со рвотой, поносом, тошнотой и потерей сознания, предупредила гинеколог.
Причинами состояния способны быть воспалительные процессы в органах малого таза, порок развития матки, а также эндометриоз. Данные недуги поддаются лечению, но важно своевременно обратиться к специалисту, приводит слова Усачевой Пятый канал.
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Так, в качестве завтрака может подойти омлет, приготовленный на оливковом масле с зеленью и свежими овощами. На обед можно приготовить гречку с любым диетическим видом мяса — индейкой или курицей, заключила специалист.