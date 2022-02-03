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Гинеколог оценила вероятность смерти от боли при менструации

Иван Юминов

Общество
Гинеколог оценила вероятность смерти от боли при менструации
Фото: depositphotos

Акушер-гинеколог Ирина Усачева объяснила, могут ли женщины умереть от боли во время менструации.

Если девушка в целом здорова, она не может умереть от болевых ощущений, заверила врач. При этом сохраняется вероятность попасть в стационар с болевым синдромом, уточнила она.

Нарушение месячного цикла, связанное с этим, называется альгоменореей. Иногда у молодых девушек, особенно худощавого телосложения, синдром может протекать со рвотой, поносом, тошнотой и потерей сознания, предупредила гинеколог.

Причинами состояния способны быть воспалительные процессы в органах малого таза, порок развития матки, а также эндометриоз. Данные недуги поддаются лечению, но важно своевременно обратиться к специалисту, приводит слова Усачевой Пятый канал.

1 февраля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», что для избавления от второго подбородка очень важно соблюдать три основополагающих правила: питание, физическая активность и здоровый сон. По ее словам, первое, что нужно сделать для ухода лишней массы в области шеи, — исключить из рациона жирные продукты.

Так, в качестве завтрака может подойти омлет, приготовленный на оливковом масле с зеленью и свежими овощами. На обед можно приготовить гречку с любым диетическим видом мяса — индейкой или курицей, заключила специалист.

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