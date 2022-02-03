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Жительница Подмосковья сдала телефон в ремонт и лишилась полумиллиона рублей

Евгений Белоусов

Происшествия
Жительница Подмосковья сдала телефон в ремонт и лишилась полумиллиона рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Балашиха Карта всех событий

Жительница подмосковной Балашихи отдала в ремонт телефон и лишилась более 500 тысяч рублей. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 32-летняя жительница Балашихи отдала свой телефон в ремонт, но вскоре обнаружила, что с ее счета пропало более 500 тысяч рублей, и обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники МВД по подозрению в данном преступлении задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя.

В ходе допроса он пояснил, что, заполучив телефон потерпевшей, он получив доступ к ее мобильному банку и перевел деньги с карты.

— В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество» — прим. «ВМ»), — заключила Петрова.

Суд заключил задержанного под стражу.

2 февраля мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.

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