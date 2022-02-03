Шольц запланировал инаугурационный визит в Россию 15 февраля

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Канцлер Германии Олаф Шольц совершит 15 февраля визит в Россию. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung в четверг, 3 февраля.

— Конфликт (с запретами против Deutsche Welle — прим. «ВМ») вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля. Как и в случае с поездками в Вашингтон и Киев, основное внимание следует уделить усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину, — говорится в сообщении.

Шольц также встретится 8 февраля в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой, отмечает Suddeutsche Zeitung.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.