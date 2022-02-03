Кардиолог Орлова рассказала, что надо пить для профилактики болезней сердца

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Соки и морсы способны помочь в профилактике сердечно-сосудистых болезней. Об этом «Вечерней Москве» сообщила кардиолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Марина Орлова.

— В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний помогут натуральные соки и морсы. Идеально, если они будут приготовлены дома — без добавления консервантов и лишнего сахара, — рассказала специалист.

При выборе чая следует отдавать предпочтение зеленому, уточнила она. При этом число кружек кофе, как считает специалист, не должно превышать две в день.

Такой напиток лучше потреблять в первой половине дня, добавила врач. Не стоит забывать и о необходимости выпивать в день примерно три литра воды, заключила Орлова.

2 февраля врач Александра Кожевникова рассказала «ВМ», что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах, однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред, уточнила она.

Избыток клетчатки ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. При этом дефицит кальция провоцирует развитие остеопороза у взрослых и рахита у детей, а недостаток железа приводит к развитию анемии и усугубляет желудочно-кишечные расстройства, добавила Кожевникова.