Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кардиолог Орлова рассказала, что надо пить для профилактики болезней сердца

Иван Юминов

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Кардиолог Орлова рассказала, что надо пить для профилактики болезней сердца
Фото: Pexels

Соки и морсы способны помочь в профилактике сердечно-сосудистых болезней. Об этом «Вечерней Москве» сообщила кардиолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Марина Орлова.

— В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний помогут натуральные соки и морсы. Идеально, если они будут приготовлены дома — без добавления консервантов и лишнего сахара, — рассказала специалист.

При выборе чая следует отдавать предпочтение зеленому, уточнила она. При этом число кружек кофе, как считает специалист, не должно превышать две в день.

Такой напиток лучше потреблять в первой половине дня, добавила врач. Не стоит забывать и о необходимости выпивать в день примерно три литра воды, заключила Орлова.

2 февраля врач Александра Кожевникова рассказала «ВМ», что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах, однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред, уточнила она.

Избыток клетчатки ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. При этом дефицит кальция провоцирует развитие остеопороза у взрослых и рахита у детей, а недостаток железа приводит к развитию анемии и усугубляет желудочно-кишечные расстройства, добавила Кожевникова.

Читайте также:
Здоровье Врачи напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте