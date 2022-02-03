Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Густой дым заметили вблизи Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Густой дым заметили вблизи Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Спартаковская улица, 15 Карта всех событий

Пожар, вероятно, начался рядом с Богоявленским кафедральным собором в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, из старого двухэтажного храма, расположенного на Спартаковской улице, 15, (по этому адресу расположен собор. — прим. «ВМ») поднимается густой черный дым.

Подробности происшествия уточняются.

Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.

До этого пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.

Читайте также:
Церковь Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте