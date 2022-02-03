Густой дым заметили вблизи Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Спартаковская улица, 15 Карта всех событий

Пожар, вероятно, начался рядом с Богоявленским кафедральным собором в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, из старого двухэтажного храма, расположенного на Спартаковской улице, 15, (по этому адресу расположен собор. — прим. «ВМ») поднимается густой черный дым.

Подробности происшествия уточняются.

Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.

До этого пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.