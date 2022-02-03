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Три человека погибли при операции США по ликвидации лидера ИГ* в Сирии

Иван Юминов

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Три человека погибли при операции США по ликвидации лидера ИГ* в Сирии
Фото: Twitter / USNavy

По меньшей мере трое гражданских погибли при операции в Сирии по ликвидации лидера ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 3 февраля.

— Во время операции он взорвал взрывное устройство, убив себя и членов своей семьи. Профессионализм, мастерство и боеготовность наших войск, отточенные неустанными репетициями, нанесли ИГ* серьезный удар и помогли сделать нашу страну и наших сограждан более безопасными, — рассказал министр.

Остин поблагодарил руководство Центрального командования и Командования специальных операций США за поддержку в планировании и выполнении миссии. США продолжают борьбу с ИГ*, несмотря на гибель их лидера, приводит слова Остина сайт Пентагона.

3 февраля президент США Джо Байден заявил, что американские военные уничтожили в Сирии одного из лидеров ИГ*. Участникам операции удалось благополучно вернуться назад, уточнил он.

3 января агентство Reuters сообщило, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным агентства, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую указанный город.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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