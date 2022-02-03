Минпромторг объявил о работе над ограничением наценок на ряд товаров

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Вопрос установления торговой наценки до пяти процентов на ряд социально значимых продуктов прорабатывается в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга в четверг, 3 февраля.

— В диапазоне от нуля до пяти процентов. В настоящее время вопрос активно прорабатывается Минсельхозом России, Минпромторгом России и ФАС России, — говорится в сообщении.

При этом в ФАС уточнили, что уже предлагали крупнейшим ритейлерам создать механизмы ответственного ценообразования. Торговые сети в ответ приняли на себя обязательства по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых продуктов питания, отмечает РИА Новости.

2 февраля в Минэкономразвития сообщили, что уровень инфляции в России в годовом выражении на 28 января составил 8,82 процента. Сдерживающее влияние на цены оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары, а также замедление инфляции в секторах туристических и регулируемых услуг, уточнили в ведомстве. Рост цен на продовольственные товары составил 10,83 процента в годовом выражении, а на непродовольственные — 8,95 процента.