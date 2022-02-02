Минэкономразвития обнародовало данные о текущей инфляции в России

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Уровень инфляции в России в годовом выражении на 28 января составил 8,82 процента. Об этом сообщили в Минэкономразвития в среду, 2 февраля.

— За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19 процента после роста на 0,22 процента неделей ранее. В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82 процента год к году (оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года), — говорится в сообщении.

Сдерживающее влияние на цены оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары, а также замедление инфляции в секторах туристических и регулируемых услуг, уточнили в ведомстве. Рост цен на продовольственные товары составил 10,83 процента в годовом выражении, а на непродовольственные — 8,95 процента, отмечается на сайте Минэкономразвития.

20 января сотрудник Центра стратегических разработок Наталья Сафина сообщила, что рост цен начнет плавно замедляться, однако пик инфляции в России еще не пройден. По ее словам, возврат к прогнозу Центробанка в четыре процента произойдет не раньше 2023 года.

Резкий рост цен в декабре 2021 года был обусловлен скорым наступлением новогодних праздников. Банк России, согласно мнению сотрудника Центра стратегических разработок, продолжит повышать ключевую ставку, что приведет к уменьшению потребительского спроса. Более того, такую же роль сыграет доиндексация пенсий, объявленная президентом России, однако такая мера затронет только малую часть население страны, заключила Сафина.