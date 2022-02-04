В Минфине рассказали, как рассчитать сумму новой пенсии

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С 1 февраля 2022 года в России произошла индексация пенсий. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша рассказал, как рассчитать сумму новой пенсии.

Так, он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и числа пенсионных баллов.

— При расчете пенсии в ПФР также учитывают количество накопленных пенсионных баллов, стоимость одного балла составляет 107,36 рублей. С информацией о накоплениях можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, — уточнил Кваша, передает «Российская газета».

Также он подчеркнул, что с 1 февраля у россиян старше 80 лет вдвое увеличилась фиксированная выплата.

Помимо этого, эксперт отметил, что при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла.

После индексации в январе на 5,9 процента выплата составляла 15885 рублей. В феврале пенсия будет составлять 16290 рублей.

12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.