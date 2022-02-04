В Подмосковье запустят проект по системной очистке водоемов

Фото: morspas.com / Морская спасательная служба Росморречфлота

В Московской области готовится к запуску большой экологический проект «Чистые берега». Об этом рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Он отметил, что очистка озер и рек будет осуществляться системно в масштабе всей Московской области, с помощью муниципалитета, общественников и непосредственно жителей. По его словам, экологические акции помогают сформировать культуру бережного отношения к окружающему миру.

— Особенно удачно придать этому форму флешмоба – так однажды мы убирали водный объект с элементами кроссфита. А еще привлекали художников из арт-резиденции «Нахабино», — рассказал Маликов в комментарии РИАМО.

Для очистки рек на территории региона планируется привлечь 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Маликов также добавил, что в настоящее время осуществляется первый этап работ по очистке Клязьмы.

Ранее сообщалось, что новые очистные сооружения запустят в Шатуре в 2022 году. Работы проходят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Запуск нового оборудования должен состояться в текущем году.