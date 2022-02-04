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Народный календарь. Чем опасны падающие звезды 5 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем опасны падающие звезды 5 февраля
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

5 февраля Православная церковь почитает память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. 5 февраля в народном календаре назвали Агафий-полухлебник, или Агафьин день.

Нельзя в этот день смотреть на падающие звезды. Это считается дурной приметой и сулит увидевшему человеку или кому-то из его родственников скорую смерть.

5 февраля крестьяне отправлялись в амбары, проверить, много ли хлеба осталось до весны. Внимательно просматривали посевное зерно: «Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».

Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть кусочек. Остатки отдавали скотине.

Приметы погоды:

Утром кричит синица — к морозу;

Утки и гуси в снегу купаются — к оттепели или метели.

Морозный и солнечный день — к жаркому августу.

Белки по деревьям скачут — к оттепели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем опасны падающие звезды 5 февраля

Именины отмечают: Екатерина, Геннадий, Елизавета, Климент, Макар, Федор.

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