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Историческое здание 1913 года постройки отремонтируют на улице Олений Вал

Виктория Сикерина

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Историческое здание 1913 года постройки отремонтируют на улице Олений Вал
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Олений Вал Карта всех событий

Специалисты отремонтируют историческое здание 1913 года постройки на улице Олений Вал в столице. Соответствующий проект уже одобрили в Мосгосэкспертизе. Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Леонов в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что после окончания реставрации в здании откроется детский молодежный центр «Сокольники».

— Обучение будет посвящено художественному творчеству и общегуманитарным направлениям. Так, дети смогут осваивать актерское мастерство, изучать историю искусств, конструирование, иностранные языки и информатику, — заявил начальник Мосгосэкспертизы.

Леонов добавил, что в ходе работ специалисты восстановят фасады, элементы декоративного пояса и панно, а также обновят козырьки и балконы. Помимо этого, на основе архивных документов планируется сохранить геометрию, рисунок и детали на ступеньках и площадках парадной лестницы.

Внутри помещения отремонтируют своды Монье, напольную плитку, лестницу, двери и инженерные системы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В этот же день стало известно, что специалисты проведут реставрацию господского дома исторической усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве в текущем году.

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