Как московские психологи помогают преодолеть сопротивление при решении психологических проблем

Фото: pixabay.com

Что из себя представляет феномен сопротивления, как с ним работают специалисты столичных семейных центров, рассказывает психолог Ирина Гурова.

В семейный центр «Измайлово» обратилась 34-летняя Виктория. В ее семье постоянно возникали конфликты между ней и супругом. С детства ей внушили определенную модель жизни: один брак, дети, отсутствие карьеры и личных интересов за пределами дома, так как предназначение женщины – хранить домашний очаг. Не зная других жизненных сценариев, девушка вышла замуж за первую любовь и полностью посвятила себя мужу.

Гармония вскоре была утрачена. Любящий и заботливый муж перестал обращать внимание на жену и сына. Мужчина уволился с работы, и Виктория стала замечать у него признаки депрессии – он не мог провести ни дня без употребления алкоголя. Атмосфера в семье ухудшалась с каждым днем. Жена терпела оскорбления в свой адрес, нередко дело доходило до рукоприкладства. Верная установкам о необходимости сохранять семью во что бы то ни стало, Виктория долго закрывала глаза на проблемы в своем доме.

Психолог проанализировал ситуацию и сделал вывод, что модель отношений, навязанная родителями, мешает женщине мыслить шире, не позволяет разорвать болезненную связь с мужем.

«Помощь психолога Виктория воспринимала как вызов, а страх неизвестности мешал ей изменить свою жизнь. Руки опускались, желание переключиться на себя и попробовать жить самостоятельно постепенно угасало. И она перестала приходить на консультации. Но некоторое время спустя снова обратилась к специалисту, с которым занималась прежде. Проговаривая обиды, женщина постепенно освобождалась от мешающих ей родительских установок», – говорит психолог.

Появился ресурс для давно забытых увлечений: Виктория записалась на вокал и курсы французского языка. Знакомясь с людьми, она видела иные модели отношений. Страх новизны постепенно оставил девушку. Виктория продолжает работу над собой с помощью специалистов семейного центра. Ей удалось добиться главного: поставить точку в отношениях с нелюбимым человеком. Теперь она строит новую жизнь. Главная задача дальнейшей работы психолога – не допустить повторения созависимых отношений и насилия в жизни женщины.

Феномен сопротивления

Феномен сопротивления – процесс, когда люди осознанно или неосознанно препятствуют изменениям и влиянию специалиста. Эта неотъемлемая составляющая любого терапевтического процесса по-разному проявляет себя на этапах терапии. Ее уровень в терапии определяется ростом напряжения, вызванного неразрешенной проблемой. Первостепенная задача специалиста – вернуть семью к тому моменту, где у нее только возникли первые признаки сопротивления, и выявить скрытые причины застоя и нежелания меняться.

Как решить проблему

Существует четыре модели работы с сопротивлением. Диагностическая помогает выявить причины неблагополучия и определить, в каком направлении действовать. Социальная и психологическая модели предполагают анализ жизненной ситуации, допускают вмешательство в обстоятельства жизни. На этом этапе психолог помогает усилить внутренние ресурсы семьи, необходимые для того, чтобы в дальнейшем справляться с возникающими затруднениями. Используя в своей работе педагогическую модель, специалисты семейных центров стараются помочь родителям в воспитании детей, так как изначальный уровень родительских возможностей зачастую недостаточен.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику. Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.