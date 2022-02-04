Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как московские психологи помогают преодолеть сопротивление при решении психологических проблем

Павел Гриднев

Общество
Как московские психологи помогают преодолеть сопротивление при решении психологических проблем
Фото: pixabay.com

Что из себя представляет феномен сопротивления, как с ним работают специалисты столичных семейных центров, рассказывает психолог Ирина Гурова.

В семейный центр «Измайлово» обратилась 34-летняя Виктория. В ее семье постоянно возникали конфликты между ней и супругом. С детства ей внушили определенную модель жизни: один брак, дети, отсутствие карьеры и личных интересов за пределами дома, так как предназначение женщины – хранить домашний очаг. Не зная других жизненных сценариев, девушка вышла замуж за первую любовь и полностью посвятила себя мужу.

Гармония вскоре была утрачена. Любящий и заботливый муж перестал обращать внимание на жену и сына. Мужчина уволился с работы, и Виктория стала замечать у него признаки депрессии – он не мог провести ни дня без употребления алкоголя. Атмосфера в семье ухудшалась с каждым днем. Жена терпела оскорбления в свой адрес, нередко дело доходило до рукоприкладства. Верная установкам о необходимости сохранять семью во что бы то ни стало, Виктория долго закрывала глаза на проблемы в своем доме.

Психолог проанализировал ситуацию и сделал вывод, что модель отношений, навязанная родителями, мешает женщине мыслить шире, не позволяет разорвать болезненную связь с мужем.

«Помощь психолога Виктория воспринимала как вызов, а страх неизвестности мешал ей изменить свою жизнь. Руки опускались, желание переключиться на себя и попробовать жить самостоятельно постепенно угасало. И она перестала приходить на консультации. Но некоторое время спустя снова обратилась к специалисту, с которым занималась прежде. Проговаривая обиды, женщина постепенно освобождалась от мешающих ей родительских установок», – говорит психолог.

Появился ресурс для давно забытых увлечений: Виктория записалась на вокал и курсы французского языка. Знакомясь с людьми, она видела иные модели отношений. Страх новизны постепенно оставил девушку. Виктория продолжает работу над собой с помощью специалистов семейного центра. Ей удалось добиться главного: поставить точку в отношениях с нелюбимым человеком. Теперь она строит новую жизнь. Главная задача дальнейшей работы психолога – не допустить повторения созависимых отношений и насилия в жизни женщины.

Феномен сопротивления

Феномен сопротивления – процесс, когда люди осознанно или неосознанно препятствуют изменениям и влиянию специалиста. Эта неотъемлемая составляющая любого терапевтического процесса по-разному проявляет себя на этапах терапии. Ее уровень в терапии определяется ростом напряжения, вызванного неразрешенной проблемой. Первостепенная задача специалиста – вернуть семью к тому моменту, где у нее только возникли первые признаки сопротивления, и выявить скрытые причины застоя и нежелания меняться.

Как решить проблему

Существует четыре модели работы с сопротивлением. Диагностическая помогает выявить причины неблагополучия и определить, в каком направлении действовать. Социальная и психологическая модели предполагают анализ жизненной ситуации, допускают вмешательство в обстоятельства жизни. На этом этапе психолог помогает усилить внутренние ресурсы семьи, необходимые для того, чтобы в дальнейшем справляться с возникающими затруднениями. Используя в своей работе педагогическую модель, специалисты семейных центров стараются помочь родителям в воспитании детей, так как изначальный уровень родительских возможностей зачастую недостаточен.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику. Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

Читайте также:
проблемы Семья Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте