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Замглавы МИД прокомментировал слова Нуланд об утечке ответа США по гарантиям безопасности

Михаил Алимов

Политика
Замглавы МИД прокомментировал слова Нуланд об утечке ответа США по гарантиям безопасности
Фото: МИД РФ

Россия всегда будет ответственна перед США, поэтому в Москве не удивлены словами госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд об ответственности РФ за утечку ответа США по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несет ответственность, — передает его слова РИА Новости.

До этого посольство РФ в Вашингтоне сделало заявление. Согласно ему, правительству США пора прекратить заниматься конспирологией и возлагать ответственность возможной утечки ответа США на гарантии безопасности, предложенные Россией, на Москву. Вместо этого стоит сфокусироваться на самих российских озабоченностях по этом вопросу.

2 февраля испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении есть ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В документах отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом подчеркивалось, что Белый дом готов начать диалог в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

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