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Посольство РФ прокомментировало слова Нуланд об организации Россией утечки документа США

Михаил Алимов

Политика
Посольство РФ прокомментировало слова Нуланд об организации Россией утечки документа США
Фото: Минобороны РФ

Правительству США пора прекратить заниматься конспирологией и возлагать ответственность возможной утечки ответа США на гарантии безопасности, предложенные Россией, на Москву. Вместо этого стоит сфокусироваться на самих российских озабоченностях по этом вопросу. Об этом в пятницу, 4 февраля, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

— Утверждения (госсекретаря США по политическим делам - прим. «ВМ») Виктории Нуланд о том, что Москва организовала «утечку» в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности вызывают недоумение. В качестве «доказательства» нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие «пометки, предназначенные для России». С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам, — написано на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Тем более, что сведения распространены через газету, расположенную на территории страны-союзника США по НАТО — Испании. Российская сторона призвала США отказаться от пропаганды и начать серьезную проработку ситуации в Европе, укреплению ее безопасности.

2 февраля испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении есть ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В документах отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом подчеркивалось, что Белый дом готов начать диалог в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

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