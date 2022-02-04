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Нутрициолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для защиты от вирусов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для защиты от вирусов
Фото: Unsplash

Нутрициолог Елена Кротова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для защиты от вирусных заболеваний.

Чтобы не подхватить COVID-19 или другие болезни, вызываемые вирусами, необходимо наличие в рационе большого количества ягод, фруктов и овощей. Эти продукты стоит употреблять в свежем виде.

Также стоит пить больше жидкости: морсы, компоты. Лучше варить их самостоятельно, а не покупать в магазине. Полезен будет и чай с медом.

— Что можно принимать для того, чтобы избежать коронавируса, и на что у него есть реакция? Это витамин C и витамин D в увеличенном количестве. Не в виде БАД и витаминов, а в виде фруктов и овощей, — отметила она в комментарии «Царьграду».

Большое количество этих витаминов содержится в лимоне, апельсине, ананасе. Эти фрукты оказывают положительное влияние на иммунную систему.

До этого главный диетолог Москвы назвала продукты, от которых лучше отказаться при ОРВИ. При заболевании ОРВИ лучше воздержаться от употребления копченых и острых продуктов, а также крепкого чая и кофе.

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