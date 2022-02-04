Ученый назвал эффективный метод борьбы с онкологией

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В современном мире изобретено множество лекарств от рака и методов борьбы с онкологией, среди них немало эффективных. Это, например, новое направление — иммунотерапия рака. О нем рассказал заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе.

По его словам, новая методика дает возможность лечить очень тяжелые и ранее абсолютно неизлечимые типы рака. Сейчас многих больных удается довести до стадии ремиссии и подарить им несколько лет жизни.

Он добавил, что основная проблема лечения онкологических заболеваний — дороговизна лекарственных препаратов.

— Лечение злокачественной опухоли, иммунотерапия, медикаментозное лечение — очень дорогие. Сами лекарства очень дорогие. И практически нет государства в мире, которое может целиком взять решение этой проблемы на себя, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По словам Заридзе, наша страна находится на достаточно высоких позициях с точки зрения успехов в противораковой борьбе.

До этого врач Любовь Дроздова перечислила способы профилактики онкологических заболеваний.