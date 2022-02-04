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Число погибших после диагностики желудка в петербургском медцентре выросло до семи

Илья Ашуров

Происшествия
Число погибших после диагностики желудка в петербургском медцентре выросло до семи
Фото: mos.ru

Еще четыре человека скончались в Петербурге после обследования желудка в ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1». Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в Следственном комитета по городу.

— В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались. В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра, — говорится в сообщении ведомства.

Также в СК добавили, что стала известна коммерческая компания, которая поставляла в медучреждение промышленный химический препарат вместо медицинского сульфата бария.

Ядовитый барий в петербургском ГКДЦ №1

В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенного на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались.

Вскоре после известий о гибели пациентов на сайте медцентра появилось сообщение о прекращении приема пациентов «на обследование желудка с использованием бария сульфата». Также сотрудники учреждения попросили связаться с ними всех пациентов, которые ранее проходили подобную процедуру и испытывают недомогание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сначала главврач медцентра проходил по делу в качестве свидетеля, но вскоре его статус изменился на подозреваемого — Евгения Попова задержали.

Подробнее об этой трагичной истории читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

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