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Эндокринолог рассказал, как выявить диабет на ранней стадии

Ирина Игнатенко

Общество
Эндокринолог рассказал, как выявить диабет на ранней стадии
Фото: depositphotos

Эндокринолог Юрий Потешкин рассказал, как понять, что у человека есть риск диабета, и какое обследование необходимо проводить каждые три года после 45 лет.

Он отметил, что риск появления диабета возрастает, если у кого-то в роду уже был такой недуг.

Также есть факторы риска: избыток веса и ожирение, повышение уровня липидов, повышение холестерина, высокое артериальное давление и возраст выше 45 лет.

— В ситуации, когда есть факторы риска, надо сдавать гликированный гемоглобин или глюкозу крови натощак. Или пероральный глюкозотолерантный тест, — отметил Потешкин в комментарии «МИР 24».

По словам врача, после 45 лет любому человеку нужно делать этот тест каждые три года минимум, даже если нет других факторов риска. Он отметил, что не стоит дожидаться первых симптомов заболевания.

До этого эндокринолог Наталья Подольхова рассказала, какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом. Специалист пояснила, что человек, страдающий сахарным диабетом, может съедать по 2–3 фрукта в день, но стоит оценивать их по гликемическому индексу.

Источник: mir24.tv

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