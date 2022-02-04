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Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Пермском крае. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Пермском крае. Видео
Фото: УТ СК РФ

В Пермском крае с рельсов сошли восемь вагонов товарного поезда, перевозившего уголь. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

— В 10:07 (08:07 по московскому времени — прим. «ВМ») на железнодорожном перегоне Чайковская — Григорьевская Свердловской железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных углем, — говорится в сообщении ведомства.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Известия

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, но из-за случившегося поезда задерживаются. Предварительная причина схода вагонов — излом рельсов.

По факту случившегося организована прокурорская проверка.

Сход поезда с путей на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное

Ночью 3 февраля на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное при производстве маневровых работ столкнулись два грузовых поезда — восемь вагонов сошли с рельсов. В результате инцидента два работника станции пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе РЖД «ВМ» заявили, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы для экологии из-за случившегося нет.

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