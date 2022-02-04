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Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта дела о терактах в московском метро

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта дела о терактах в московском метро
Фото: Скриншот видео

Военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы фигуранта дела о терактах в столичном метро Магомеда Нурова. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает СК РФ.

Дело Нурова рассматривал Второй Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Кроме того, Нурову предстоит выплатить 17 миллионов рублей по иску Московского метрополитена, передает агентство.

Теракт в московском метро в 2010 году

Магомеда Нурова задержали в Дагестане весной 2019 года. По версии СК, он участвовал сразу в нескольких преступлениях — незаконно изготавливал взрывчатые вещества, состоял в преступном сообществе и банде, а также участвовал в совершении терактов.

Следствие отмечает, что он был связным — перевозил членов незаконной организации с места на место, прятал их от полиции и помогал планировать теракты в метро. Нуров полностью признал свою вину.

Утром 29 марта взрывы прогремели на станциях «Парк культуры» и «Лубянка». В результате теракта погибли 39 человек и еще свыше 140 получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители пришли к выводу, что взрывы устроили члены банды Магомеда Вагабова. Боевик был убит в 2010 году.

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