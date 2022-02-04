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Онколог назвал три вируса, провоцирующие рак

Лала Манушакян

Общество
Онколог назвал три вируса, провоцирующие рак
Фото: depositphotos

Такие вирусы, как герпес восьмого типа, Эпштейна — Барр и папиллома, могут провоцировать в организме человека рак. Об этом сообщили главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков и старший научный сотрудник онкоцентра имени Блохина, онколог Игорь Самойленко.

— Любое вирусное заболевание способствует развитию опухолевых процессов. Вирус — один из дополнительных факторов, которые могут заводить механизмы опухолевого развития, то есть влиять на молекулы ДНК. Доказано, что некоторые формы рака ассоциированы с вирусами, — передает Коржиков.

По словам онколога, вирус папилломы человека может вызвать рак шейки матки, а также рак полового члена у мужчин, рак анального канала, языка, ротоглотки у обоих полов. Однако эти локализации связаны с тем, как вирус проникает в организм, а от вируса Эпштейна — Барр чаще всего образуются рак носоглотки, различные лимфомы и рак желудка.

— Последний вирус, способный вызвать рак, — герпес человека восьмого типа. Он может вызывать саркому Капоши, — пояснил Самойленко URA.RU, добавив, что такая патология чаще всего встречается у людей с ВИЧ или у тех, кто принимает лекарства, подавляющие иммунную систему.

Ранее заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский объяснил, как предотвратить появление заболевания или выявить его на раннем этапе.

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