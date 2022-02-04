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«Не стесняясь ничего»: Шнуров объяснил свое скандальное высказывание об измене Собчак

Виктория Сикерина

Общество
«Не стесняясь ничего»: Шнуров объяснил свое скандальное высказывание об измене Собчак
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Скандальное высказывание Сергея Шнурова об изменах Ксении Собчак Максиму Виторгану вызвало общественный резонанс. Многие поклонники и даже звезды ответственного шоу-бизнеса высказались по этому поводу. При этом сам автор заявлений несколько дней молчал, однако в результате не смог остаться в стороне.

На странице в личном блоге Шнуров признался, что его выводят себя такие личности, как Собчак. Он назвал их «нравственными камертонами», которые позволяют себе публично унижать и оскорблять других.

— Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего, — заявил артист.

Шнуров отметил, что Собчак привыкла к критике и негативу, поэтому для привлечения внимания нужно было создать что-то слишком резонансное. Также певец вспомнил ситуации, когда журналистка нагло позволила себе вырвать мобильный телефон у Любови Успенской и открыть прикроватную тумбочку Анастасии Волочковой. Такое поведение Шнуров назвал мерзким.

— Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад, — заключил он на странице в социальной сети Instagram.

Ранее Шнуров выпустил скандальную песню, в которой обвинил журналистку Ксению Собчак в измене ее экс-супругу актеру Максиму Виторгану. В песне группы есть намек на то, что пятилетний сын Собчак был рожден от Сергея Капкова, но растит ребенка Максим Виторган.

Позднее Виторган жестко ответил Шнурову. Журналистка также не осталась в долгу.

Пару поддержал российский композитор Иосиф Пригожин. Сергей Шнуров, по словам Пригожина, поступил не по-мужски. Более того, композитор вспомнил, как Шнуров обидел его и оклеветал его жену.

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