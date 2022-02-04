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Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ
Фото: Twitter / Sergey_Mavrody

Хамовнический районный суд Москвы отказался прекращать дело в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего четыре года назад. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», заявление о прекращении исполнительного производства в отношении Мавроди направил 1-й межрайонный отдел судебных приставов УФСПП по столице.

— В удовлетворении заявленных требований судебным приставом-исполнителем отказано, — заключил представитель суда.

До этого сообщалось, что военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы фигуранта дела о терактах в столичном метро Магомеда Нурова. Кроме того, Нурову предстоит выплатить 17 миллионов рублей по иску Московского метрополитена.

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