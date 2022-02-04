Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве составил 63,2 процента

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве составил 63,2 процента. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.

— По состоянию на 4 февраля коллективный иммунитет 63,2 процента, — уточняется в сообщении.

В конце декабря 2021 года этот показатель составил 71,4 процента, а 28 января текущего года находился на уровне 64,8 процента, отметили на портале.

Также, согласно данным, вакцинацию первым компонентом прошли 7 149 637 граждан, полный курс прививок получило 6 756 593 человека.

За сутки в России заразился коронавирусом 168 201 человек. В больницу с этим диагнозом доставлены 17 798 пациентов. Полностью выздоровели после перенесенной болезни еще 58 449 человек. Количество смертельных случаев составило 682.

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве возросло за неделю почти на 70 процентов. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он также добавил, что количество госпитализаций увеличилось на 40 процентов.

При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.